Шиманьски избежал серьёзного повреждения, но участие в матче с «Зенитом» под вопросом

У полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского не выявлено серьёзного повреждения. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к медицинской службе московского клуба.



Польскому игроку диагностирован сильный ушиб, но участие в матче против «Зенита», который состоится 12 декабря, остаётся под вопросом. Решение будет принято непосредственно перед игрой.

Напомним, Шиманьски получил травму 5 декабря в матче «Динамо» — «Уфа» (2:0). Уже на 5-й минуте полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов заработал прямую красную карточку за грубый фол на польском хавбеке. Польский футболист не смог продолжить матч, вместо него на поле вышел Константин Тюкавин. После игры Шиманьски покинул стадион «Динамо» в лангетке.