«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату в честь чемпионства

В начале декабря «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии по футболу во второй раз в своей истории.

В честь этого события клуб предложил болельщикам возможность бесплатно набить тату. Несмотря на дождь, большое число фанатов выстроилось в очередь за татуировками.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.

«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии впервые с 1971 года. В составе команды выступает бывший нападающий «Зенита» Халк. Бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году.