«Атлетико Минейро» предложил фанатам бесплатно набить тату в честь чемпионства

В начале декабря «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии по футболу во второй раз в своей истории.
В честь этого события клуб предложил болельщикам возможность бесплатно набить тату. Несмотря на дождь, большое число фанатов выстроилось в очередь за татуировками.
Фото можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.
«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии впервые с 1971 года. В составе команды выступает бывший нападающий «Зенита» Халк. Бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году.
- 6 декабря 2021
-
21:38
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:44
-
20:20
-
20:16
-
20:16
-
20:04
-
20:00
-
19:54
-
19:48
-
19:45
-
19:41
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:24
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:51
-
17:44
-
17:42
-
17:33
-
17:27
-
17:22