Клопп: «Ливерпулю» придётся ротировать состав в матче с «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нам придётся ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль. После матча с „Миланом“ нам предстоит провести то же количество игр за тот же временной период, так что просто сделаем всё зависящее от нас.

Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав», — цитирует Клоппа сайт УЕФА.