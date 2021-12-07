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«Милан» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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Клопп: «Ливерпулю» придётся ротировать состав в матче с «Миланом»

Клопп: «Ливерпулю» придётся ротировать состав в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Миланом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нам придётся ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история. Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль. После матча с „Миланом“ нам предстоит провести то же количество игр за тот же временной период, так что просто сделаем всё зависящее от нас.

Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав», — цитирует Клоппа сайт УЕФА.

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