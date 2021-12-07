Кингсли Коман: «Барселона» — всё ещё очень хорошая команда
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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман высказался перед игрой группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Нам ещё предстоит улучшить многие аспекты. Мы хотели побеждать с самого первого матча. Наша уверенность в себе растёт, мы пытаемся выигрывать каждый матч. Все команды в Лиге чемпионов сильны, так что мы хотим победить в каждом матче.
У «Барселоны» всё ещё очень хорошая команда. У этого соперника всегда сложно выиграть. Но мы сыграем дома, так что хотим победить. Я всегда хотел играть за топ-клуб. «Бавария» – один из лучших и самых крупных клубов мира. За этот клуб я играю дольше, чем за остальные. Очень благодарен за шанс оказаться здесь», – сказал Коман на пресс-конференции.
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