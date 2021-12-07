Левандовски: безмерно уважаю Месси. Я не имел в виду, что его слова не были искренними

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поздравил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси с «Золотым мячом».



«Я безмерно уважаю и ценю Месси и ещё раз поздравляю его с «Золотым мячом». Я был очень тронут и восхищён речью Месси на мероприятии в Париже, когда он заявил, что я заслужил «Золотой мяч» за 2020 год. Мои слова неверно перевели. Я не хотел сказать, что слова Месси был неискренними», – цитирует Левандовского Kicker.

В текущем сезоне 33-летний Левандовски забил 16 голов в 14 играх в Бундеслиге. Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третьим стал Жоржиньо из «Челси».