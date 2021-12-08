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«Это страшно». Конте рассказал о ситуации со вспышкой коронавируса в «Тоттенхэме»

«Это страшно». Конте рассказал о ситуации со вспышкой коронавируса в «Тоттенхэме»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте в преддверии матча группового этапа Лиги конференций с «Ренном» рассказал о вспышке коронавируса в команде. COVID-19 выявлен у восьми футболистов и пяти сотрудников клуба.

«Проблема в том, что в клубе каждый день появляются люди с коронавирусом. Те, кто вчера сдал отрицательный тест, а сегодня — положительный, находятся в контакте с нами. Это серьёзная проблема. Сегодня ещё несколько тестов оказались положительными. Кто заразится завтра? Я? Ещё один сотрудник? Я хочу говорить о футболе. Это всё нехорошо для болельщиков и сотрудников клуба.

Все немного напуганы, у всех нас есть семьи. Почему так происходит? Вчера мы тренировались и получили несколько положительных результатов теста, сегодня аналогичная ситуация. Кто следующий? Неправильно, что мы после всего едем домой к своим семьям. Игра с «Ренном»? У нас было 11 игроков, готовых принять участие в матче, но к концу сегодняшней тренировки оказалось, что у одного из игроков положительный результат на коронавирус. Это страшно. Мы все поддерживаем контакт», — приводит слова Конте The Athletic.

Напомним, завтра, 9 декабря, «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Ренном» в матче 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. Начало встречи — в 23:00 мск.

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