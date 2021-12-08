«Тоттенхэм» попросит руководство АПЛ перенести матч с «Брайтоном» из-за вспышки COVID-19
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В «Тоттенхэм Хотспур» произошла вспышка коронавируса, сообщает The Athletic.
По информации источника, до семи футболистов и как минимум два члена тренерского штаба клуба заразились коронавирусной инфекцией. В связи с этим «Тоттенхэм» намерен попросить руководство английской Премьер-лиги перенести матч с «Брайтон энд Хоув Альбион», который запланирован на 12 декабря.
Напомним, завтра, 9 декабря, «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «Ренном» в матче 6-го тура группового этапа Лиге конференций УЕФА. Начало встречи — в 23:00 мск. «Тоттенхэм Хотспур» в 5 матчах набрал 7 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы G. «Ренн» (11) — на 1-м месте. Соперники команд по группе — «Витесс» (7) и «Мура» (3).
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