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Джикия: мы знаем, что делать в завтрашнем матче с «Легией»

Джикия: мы знаем, что делать в завтрашнем матче с «Легией»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча с «Легией».

«Как не допустить повторения первой игры? В первую очередь, нужно не допустить таких же ошибок. И самим забить гол. В прошлой игре у нас были моменты, подходы, но мы не реализовали свои моменты. А в конце из-за нелепой ошибки пропустили гол. Безусловно, мы готовились к «Легии». У нас было теоретическое занятие, и мы знаем, что делать на поле. Понятно, что не скажу деталей, но знаем, что делать в завтрашнем матче.

Психология перед важными играми? Безусловно, мы найдём слова, которые нужно сказать перед игрой. Напомним, завтра очень важная игра, положительный результат от которого смягчит скомканный сезон, который мы проводим. Поэтому завтра всё будет хорошо», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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