«Ювентус» — «Мальмё»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 8 декабря, пройдёт матч между туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Команды встретятся в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Противостояние пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» и начнётся в 20:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Маттиа Перин, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Кони де Винтер, Артур Рамос, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Адриен Рабьо, Пауло Дибала, Мойзе Кин, Алекс Сандро.

«Мальмё»: Диавара, Бергет, Нильсен, Инносент, Колак, Ракип, Ахмедходжич, Мойсандер, Ольссон, Кристиансен, Бирманчевич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).



Также сегодня состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.