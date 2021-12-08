«Ювентус» — «Мальмё»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 8 декабря, пройдёт матч между туринским «Ювентусом» и шведским «Мальмё». Команды встретятся в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Противостояние пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» и начнётся в 20:45 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Ювентус»: Маттиа Перин, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Кони де Винтер, Артур Рамос, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески, Адриен Рабьо, Пауло Дибала, Мойзе Кин, Алекс Сандро.
«Мальмё»: Диавара, Бергет, Нильсен, Инносент, Колак, Ракип, Ахмедходжич, Мойсандер, Ольссон, Кристиансен, Бирманчевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (12) идёт первым, опережая «Ювентус» по личным встречам. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
Также сегодня состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
- 8 декабря 2021
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:16
-
19:59
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:22
-
19:07
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
18:09
-
17:51
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:30
-
17:21
-
17:19
-
17:17
-
16:49
-
16:19
-
16:18