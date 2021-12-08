Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от матча с «Марселем»

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Марселем».

«Завтра заключительный матч группового этапа, по сути — финал. Ведь его победитель получит путёвку в Лигу конференций. И мы хотим там быть. Для нас очень важно показать завтра всё, на что мы способны, нашу лучшую игру. Последние матчи нам было непросто из-за проблем с составом. Но у нас осталось всего две встречи — завтра и в воскресенье, поэтому нам нужно будет выложиться на все сто процентов, чтобы добиться максимального результата.

Всегда здорово играть дома, на своём стадионе, когда тебя поддерживает столько болельщиков. Но мы уже сталкивались с подобным на прошлом выезде, в Стамбуле, в матче с «Галатасараем». И там мы выступили очень неплохо. Надеюсь, что-то похожее ждёт нас завтра. Вообще, всем футболистам нравится играть при полном стадионе с большим количеством зрителей. Поэтому мы очень рады, что завтра нам предоставится такая возможность», — цитирует Гисдоля пресс-служба клуба.