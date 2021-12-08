«Ювентус» обыграл «Мальмё» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Мальмё». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 18-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. Результативную передачу отдал форвард туринской команды Федерико Бернардески.



Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на 1-м месте в турнирной таблице группы Н. Итальянский клуб продолжит выступление в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси». Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».