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Геркус высказался о ничьей «Зенита» в игре с «Челси»

Геркус высказался о ничьей «Зенита» в игре с «Челси»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о выступлении «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси» (3:3).

«Не удивился, когда «Зенит» забил второй гол в первом тайме. Они постепенно переламывали игру в свою пользу, нагнетали, прессинговали и получили свои моменты в конце тайма. Забили два, а могли и три. Всё было качественно и с большой самоотдачей.

Гол «Зенита» на последних секундах — это красота! Посмотрите всю комбинацию… Это качественный гол, результат командной работы, голевой пас Дзюбы, удар Оздоева — красавцы!» — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе.

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