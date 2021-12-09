«Наверное, у «Динамо» фанатов больше». Газизов — о 2-м месте Агаларова в «Первой пятёрке»
Поделиться
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги премии «Первая пятёрка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. Победителем премии в 2021 году стал Арсен Захарян из «Динамо». На втором месте – нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.
«Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали.
Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — без травм», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
12:02
-
12:00
-
11:43
-
11:31
-
11:25
-
11:22
-
11:13
-
10:56
-
10:49
-
10:48
-
10:45
-
10:30
-
10:26
-
10:09
-
09:57
-
09:45
-
09:43
-
09:41
-
09:18
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
07:56
-
07:37
-
07:26
-
07:18
-
07:11
-
06:45
-
06:40
-
06:26
-
06:12
-
06:05
-
06:01
-
05:44
-
05:24
Партнерский контент