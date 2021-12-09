«Наверное, у «Динамо» фанатов больше». Газизов — о 2-м месте Агаларова в «Первой пятёрке»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал итоги премии «Первая пятёрка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. Победителем премии в 2021 году стал Арсен Захарян из «Динамо». На втором месте – нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

«Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали.

Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — без травм», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.