Как «Локомотиву» выйти в евровесну? Турнирные расклады перед решающим матчем с «Марселем»

Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведёт решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.

Для начала стоит напомнить, как распределяются места в группе Лиги Европы:

Первое место в группе даёт путёвку в 1/8 финала Лиги Европы;

Второе место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги Европы;

Третье место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги конференций;

Четвёртое место в группе – вылет из еврокубков нынешнего сезона.

Первое и второе место между собой разыграют «Галатасарай» и «Лацио».

Единственный путь «Локомотива» в евровесну

«Локомотив» всё ещё имеет шанс обойти «Марсель» в борьбе за третье место и путёвку в Лигу конференций. Для этого железнодорожникам необходимо обыграть провансальцев в заключительном матче группового этапа. В случае победы «Марселя» или ничейного результата «Локомотив» завершит своё выступление в еврокубках сезона-2021/2022.