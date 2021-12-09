Как «Локомотиву» выйти в евровесну? Турнирные расклады перед решающим матчем с «Марселем»

Сегодня, 9 декабря, московский «Локомотив» проведёт решающий матч группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. Соперником железнодорожников станет французский «Марсель». Игра пройдёт на стадионе «Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
Перед заключительным матчем группового этапа «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в группе E, набрав в пяти матчах 2 очка. «Марсель» (4) – на третьем месте. Лидирует в квартете турецкий «Галатасарай» (11). На второй строчке располагается итальянский «Лацио», в активе которого 8 очков.
Для начала стоит напомнить, как распределяются места в группе Лиги Европы:
- Первое место в группе даёт путёвку в 1/8 финала Лиги Европы;
- Второе место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги Европы;
- Третье место в группе даёт путёвку в 1/16 финала Лиги конференций;
- Четвёртое место в группе – вылет из еврокубков нынешнего сезона.
Первое и второе место между собой разыграют «Галатасарай» и «Лацио».
Единственный путь «Локомотива» в евровесну
«Локомотив» всё ещё имеет шанс обойти «Марсель» в борьбе за третье место и путёвку в Лигу конференций. Для этого железнодорожникам необходимо обыграть провансальцев в заключительном матче группового этапа. В случае победы «Марселя» или ничейного результата «Локомотив» завершит своё выступление в еврокубках сезона-2021/2022.
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