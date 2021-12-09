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Суперкомпьютер спрогнозировал, как будет выглядеть турнирная таблица АПЛ в конце сезона

Суперкомпьютер спрогнозировал, как будет выглядеть турнирная таблица АПЛ в конце сезона
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Портал TalkSPORT с помощью суперкомпьютера попытался спрогнозировать итоги нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги. Чемпионом оказался «Манчестер Сити».

Турнирная таблица в конце сезона по версии суперкомпьютера будет выглядеть так:
1. «Манчестер Сити».
2. «Ливерпуль».
3. «Челси».
4. «Манчестер Юнайтед».
5. «Тоттенхэм Хотспур».
6. «Арсенал».
7. «Вест Хэм Юнайтед».
8. «Астон Вилла».
9. «Лестер Сити».
10. «Вулверхэмптон».
11. «Кристал Пэлас».
12. «Брайтон энд Хоув Альбион».
13. «Брентфорд».
14. «Эвертон».
15. «Саутгемптон».
16. «Лидс Юнайтед».
17. «Ньюкасл Юнайтед».
18. «Уотфорд».
19. «Бёрнли».
20. «Норвич Сити».

После 15-го тура АПЛ в турнирной таблице лидирует «Манчестер Сити», набравший 35 очков. На втором месте — «Ливерпуль» (34), на третьем — «Челси» (33).

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Сити»:

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