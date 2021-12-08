Александр Зинченко опубликовал пост о поражении в матче с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).

«Не тот результат, которого хотели, но мы двигаемся дальше!» — написал Зинченко.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко

«Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА. Из группы А в 1/8 финала Лиги чемпионов также вышел «Пари Сен-Жермен».

Зинченко сыграл в трёх матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Сити»

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