Александр Зинченко опубликовал пост о поражении в матче с «РБ Лейпциг»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после поражения в матче шестого, заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:2).
«Не тот результат, которого хотели, но мы двигаемся дальше!» — написал Зинченко.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Зинченко
«Манчестер Сити» набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе А. «РБ Лейпциг» (7) продолжит борьбу в Лиге Европы УЕФА. Из группы А в 1/8 финала Лиги чемпионов также вышел «Пари Сен-Жермен».
Зинченко сыграл в трёх матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В турнирной таблице команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место.
Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Сити»
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