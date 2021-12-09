Лунёв выйдет в стартовом составе «Байера» на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Сегодня, 9 декабря, пройдёт игра 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером» в Будапеште (Венгрия). «Байер» уже гарантировал себе первое место в группе, превратив последний матч перед плей-офф в формальность.
Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв выйдет в стартовом составе на этот матч.
Напомним, летом 2021 года у Лунёва истёк контракт с «Зенитом», за который он выступал с 2017 года. Всего за санкт-петербургский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 играх голкипер сохранил свои ворота в неприкосновенности. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.
По истечении контракта с «Зенитом» Лунёв на правах свободного агента присоединился к «Байеру». В нынешнем сезоне Андрей не провёл за «фармацевтов» ни одного матча.
- 9 декабря 2021
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