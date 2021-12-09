Каррера одним словом описал эмоции после победы «Спартака» над «Легией»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).
«Феноменально! «Спартак» заслужил победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Главный герой — Селихов. Он совершил невероятное спасение!
Не знаю, что будет дальше. Но выход из группы, где есть такие большие команды, как «Наполи» и Лестер», — очень большое достижение. Это нельзя недооценивать. Всех болельщиков поздравляю с победой!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.
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