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Каррера одним словом описал эмоции после победы «Спартака» над «Легией»

Каррера одним словом описал эмоции после победы «Спартака» над «Легией»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых над польской «Легией» в матче группового этапа «Лиги Европы» (1:0).

«Феноменально! «Спартак» заслужил победу и выход в плей-офф Лиги Европы. Главный герой — Селихов. Он совершил невероятное спасение!

Не знаю, что будет дальше. Но выход из группы, где есть такие большие команды, как «Наполи» и Лестер», — очень большое достижение. Это нельзя недооценивать. Всех болельщиков поздравляю с победой!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.

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