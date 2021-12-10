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Новым главным тренером «Акрона» стал Рамон Трибульеч

Новым главным тренером «Акрона» стал Рамон Трибульеч
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Новым главным тренером «Акрона» из Тольятти стал Рамон Трибульеч. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Рамон присоединится к команде на сборах и начнёт подготовку ко второй части сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Контракт подписан на 2,5 года. Тренерский штаб специалиста будет сформирован в ближайшее время.

Рамон Трибульеч начинал свою тренерскую карьеру в 2005 году на родине в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошёл в тренерский штаб «Окленд Сити». С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды выиграть чемпионат Новой Зеландии и выиграть бронзовые медали Клубного чемпионата мира.

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