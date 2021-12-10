Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано в январе возглавит молодёжную сборную Аргентины. Об этом сообщает Sky Sports.



По информации источника, Маскерано будет наставником национальной команды U20. В этой должности он сменит Фернандо Батисту, который пополнит тренерский штаб Хосе Пекермана в сборной Венесуэлы. С начала года Маскерано работал в департаменте методологии и развития национальных команд в Ассоциации футбола Аргентины. Это будет первый тренерский опыт 37-летнего Маскерано.



Маскерано завершил игровую карьеру в 2018 году. Он выступал за «Коринтианс», «Ливерпуль», «Барселону» и другие команды. Хавьер является двукратным олимпийским чемпионом 2004 и 2008 годов в составе сборной Аргентины.

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