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«Промо к матчу года». Московское «Динамо» выпустило ролик к встрече с «Зенитом»

«Промо к матчу года». Московское «Динамо» выпустило ролик к встрече с «Зенитом»
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Московское «Динамо» на своём YouTube-канале выпустило проморолик к матчу 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт в воскресенье, 12 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

Ранее стало известно, что бело-голубые подготовили обширную развлекательную программу – темой воскресного матчдея станет Новый год. Своими песнями перед матчем и в перерыве порадует группа Dabro, авторы суперхита «Юность». Также гости матча станут свидетелями первого футбольного AR-шоу в России — технологии дополненной реальности теперь и на «ВТБ Арене»! Болельщиков ждут розыгрыш персональных призов от игроков и главного тренера, сюрпризы для детей, зимние фотозоны и новогоднее меню.

«Зенит» за 17 проведённых матчей набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.

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