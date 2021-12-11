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Юлиан Нагельсман объяснил, почему отказался возглавить «Реал»

Юлиан Нагельсман объяснил, почему отказался возглавить «Реал»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, почему отказался возглавить «Реал» в 2018 году.

«Когда я стал главным тренером «Хоффенхайма», до этого поработав ассистентом наставника, я знал каждого уборщика и работника домашнего стадиона. Период адаптации был очень коротким. Я точно знал, к кому обратиться за инвентарём для тренировок. Если хотел отведать овощной суп во второй половине дня, шёл к повару, которого уже знал.

Но когда ты впервые встречаешься со всеми людьми в клубе, это уже совсем другая ситуация. То, что я хотел взобраться на ступеньку повыше «Хоффенхайма», абсолютно нормально, однако та ступень не должна была стать самой высокой из возможных. Где я буду через пять лет? Надеюсь, по-прежнему в «Баварии», — приводит слова Нагельсмана Sports Illustrated.

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