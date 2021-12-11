Нагельсман: голод Левандовского до голов не изменился после «Золотого мяча»
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился мнением о настрое нападающего Роберта Левандовского после того, как он не получил «Золотой мяч».
«Его отношение к игре и голод до голов не изменились после «Золотого мяча». Язык его тела очень хорош, он с радостью приходит на тренировки каждый день. Роберт находится в хорошей форме, он помогает нам не только в атаке, но и в защите. Думаю, он просто хочет добиться успеха с «Баварией», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
Напомним, Левандовски стал вторым в борьбе за «Золотой мяч», а сама награда досталась аргентинскому форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. В прошлом году награда не вручалась из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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