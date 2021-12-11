Мостовой: у «Динамо» молодость и свежесть, но у «Зенита» класс. В этом у них преимущество

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит».

«У «Динамо» есть преимущество, потому что «Зенит» отыграл тяжёлый матч с «Челси». Плюс, погодный фактор — «Зенит» же играет под крышей. По игрокам у «Динамо» нет преимущества. Есть молодость, лёгкость, свежесть, да. Но у «Зенита» есть класс, они умеют такие игры проводить. Поэтому в этом у санкт-петербургского клуба преимущество. Классно, что конкуренция «Зениту» есть. В кои-то веки её составляет «Динамо», давно такого не было», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Зенит» состоится завтра, 12 декабря, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 14:00 мск.