«Арсенал» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Арсенал» — «Саутгемптон». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Саутгемптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.



Лондонский «Арсенал» набрал 23 очка в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 35 очков в 15 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».