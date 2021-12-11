«Арсенал» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 11 декабря, состоится матч «Арсенал» — «Саутгемптон». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Саутгемптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогать ему будут ассистенты Адам Нанн и Нил Дэвис. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
Лондонский «Арсенал» набрал 23 очка в 15 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 35 очков в 15 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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