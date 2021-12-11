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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стерлинга с пенальти

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стерлинга с пенальти
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу – 1:0.

С концовки первого тайма «Вулверхэмптон» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил форвард Рауль Хименес.

Удаление Хименеса:

На 64-й минуте полузащитник гостей Жоау Моутинью сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «волков». 11-метровый реализовал нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.

Гол Стерлинга:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (34) и «Челси» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
11 декабря 2021, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Стерлинг – 66' (пен)
Удаления: нет / Хименес – 45+2'
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