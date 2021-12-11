«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» благодаря голу Стерлинга с пенальти

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева одержали победу – 1:0.
С концовки первого тайма «Вулверхэмптон» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил форвард Рауль Хименес.
На 64-й минуте полузащитник гостей Жоау Моутинью сыграл рукой в своей штрафной площади, после чего судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «волков». 11-метровый реализовал нападающий «горожан» Рахим Стерлинг.
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
«Манчестер Сити» набрал 38 очков в 16 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Вулверхэмптон» (21) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (34) и «Челси» (33). Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
- 11 декабря 2021
-
18:45
-
18:40
-
18:38
-
18:30
-
18:22
-
18:01
-
18:01
-
17:55
-
17:52
-
17:49
-
17:38
-
17:29
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:15
-
17:11
-
17:10
-
17:07
-
17:02
-
16:44
-
16:42
-
16:37
-
16:34
-
16:32
-
16:21
-
16:17
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:52
-
15:45