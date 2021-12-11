«Эспаньол» переиграл «Леванте», команды забили 7 мячей

Сегодня, 11 декабря, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 17-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу – 4:3.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер. Но уже через пять минут нападающий гостей Хорхе де Фрутос сравнял счёт после ассиста Рохера Марти.
Дардер открывает счёт в матче:
На 26-й минуте защитник «Леванте» Сон вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал де Фрутос. На 49-й минуте нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас забил ответный мяч, ассист сделал Янхель Эррера.
На 57-й минуте полузащитник гостей Хосе Луис Моралес нанёс результативный удар, голевой пас на счету де Фрутоса. Однако через три минуты форвард хозяев Хавьер Пуадо забил гол и сравнял счёт, Серхи Гомес оформил голевую передачу. На 76-й минуте Пуадо оформил дубль.
Моралес выводит «Леванте» вперёд:
Пуадо сравнивает счёт в матче:
С 78-й минуты «Леванте» играл в меньшинстве. Красную карточку заработал Сон.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери – Мануэль Посуэта Родригес.
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