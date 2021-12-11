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«Эспаньол» переиграл «Леванте», команды забили 7 мячей

«Эспаньол» переиграл «Леванте», команды забили 7 мячей
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 17-го тура испанской Примеры «Эспаньол» принимал «Леванте». Хозяева одержали победу – 4:3.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился полузащитник «Эспаньола» Серхи Дардер. Но уже через пять минут нападающий гостей Хорхе де Фрутос сравнял счёт после ассиста Рохера Марти.

Дардер открывает счёт в матче:

Ответный мяч де Фрутоса:

На 26-й минуте защитник «Леванте» Сон вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал де Фрутос. На 49-й минуте нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас забил ответный мяч, ассист сделал Янхель Эррера.

Гол Сона:

Де Томас сравнивает счёт:

На 57-й минуте полузащитник гостей Хосе Луис Моралес нанёс результативный удар, голевой пас на счету де Фрутоса. Однако через три минуты форвард хозяев Хавьер Пуадо забил гол и сравнял счёт, Серхи Гомес оформил голевую передачу. На 76-й минуте Пуадо оформил дубль.

Моралес выводит «Леванте» вперёд:

Пуадо сравнивает счёт в матче:

Победный мяч Пуадо:

С 78-й минуты «Леванте» играл в меньшинстве. Красную карточку заработал Сон.

Удаление Сона:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Адриан Кордеро Вега. Ему помогали ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери – Мануэль Посуэта Родригес.

Испания - Примера. 17-й тур
11 декабря 2021, суббота. 16:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
4 : 3
Леванте
Валенсия
1:0 Дардер – 6'   1:1 де Фрутос – 11'   1:2 Сон – 26'   2:2 де Томас – 49'   2:3 Моралес – 57'   3:3 Пуадо – 60'   4:3 Пуадо – 76'
Удаления: нет / Сон – 78'
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