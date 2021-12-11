«Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Бохумом»
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«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче в середине первого тайма открыл Карим Онисиво. Однако во втором тайме хозяева сумели добыть три очка благодаря мячам Кингсли Комана и Джамала Мусиалы.
В параллельном матче 15-го тура дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» — 1:1. На гол Себастьяна Полтера с пенальти гости ответили мячом Юлиана Брандта.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 37 очков. «Боруссия» идёт на втором месте, у неё 31 балл.
В других матчах «Герта» победила «Арминию» (2:0), а «Фрайбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:2).
Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Онисиво – 22' 1:1 Коман – 53' 2:1 Мусиала – 74'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Полтер – 40' (пен) 1:1 Брандт – 85'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 0
Арминия
Билефельд
1:0 Йоветич – 52' 2:0 Зельке – 90+5'
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