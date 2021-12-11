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«Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Бохумом»

«Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Бохумом»
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«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл Карим Онисиво. Однако во втором тайме хозяева сумели добыть три очка благодаря мячам Кингсли Комана и Джамала Мусиалы.

В параллельном матче 15-го тура дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» — 1:1. На гол Себастьяна Полтера с пенальти гости ответили мячом Юлиана Брандта.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 37 очков. «Боруссия» идёт на втором месте, у неё 31 балл.

В других матчах «Герта» победила «Арминию» (2:0), а «Фрайбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:2).

Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Майнц
Майнц
0:1 Онисиво – 22'   1:1 Коман – 53'   2:1 Мусиала – 74'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Полтер – 40' (пен)   1:1 Брандт – 85'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 0
Арминия
Билефельд
1:0 Йоветич – 52'   2:0 Зельке – 90+5'
Германия - Бундеслига. 15-й тур
11 декабря 2021, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Раум – 3'   1:1 Шлоттербек – 21'   1:2 Ричардс – 90+4'
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