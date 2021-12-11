«Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Бохумом»

«Бавария» одержала победу над «Майнцем» в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче в середине первого тайма открыл Карим Онисиво. Однако во втором тайме хозяева сумели добыть три очка благодаря мячам Кингсли Комана и Джамала Мусиалы.

В параллельном матче 15-го тура дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» — 1:1. На гол Себастьяна Полтера с пенальти гости ответили мячом Юлиана Брандта.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, набрав 37 очков. «Боруссия» идёт на втором месте, у неё 31 балл.

В других матчах «Герта» победила «Арминию» (2:0), а «Фрайбург» проиграл «Хоффенхайму» (1:2).