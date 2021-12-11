Осинькин — об игре с «Рубином»: первый тайм был неким продолжением матча с ЦСКА

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями о матче 18-го тура РПЛ c «Рубином» (2:0).



«Первый тайм был неким продолжением матча с ЦСКА. Там у нас были моменты, мы играли достаточно быстро, но мяч в ворота не шёл. Иногда такие победы, как сегодня, даже приятнее в какой-то мере. Потому что на протяжении всей игры мы были ближе к голу. Но после того как мы его забили, появились ситуации, которые заставили нас очень сильно переживать. Соперник имел определённые подходы к нашим воротам, но и мы продолжали контригру, которую потом подкрепили голом Пиняева», — цитирует специалиста сайт «Крыльев».

«Крылья Советов» набрали 27 очков в 18 встречах и занимают 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 10-м месте.