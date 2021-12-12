Де Хеа о замене Линделёфа: мы уже наблюдали ситуации с Эриксеном и Агуэро

На стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 1:0, единственный гол в матче забил с пенальти Криштиану Роналду.

Во втором тайме шведский защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделёф был заменен из-за проблем с дыханием. Игрок присел на корточки, к нему сразу подбежали другие игроки «Юнайтед» и врачи команды, через несколько минут шведа увели в раздевалку.

Вратарь «Манчестера» Давид де Хеа после матча сказал, что эта ситуация сразу напомнила ему про случай с Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

«Мы уже наблюдали ситуации с Эриксеном и Агуэро. Конечно, страшно, когда видишь, что игроку становится плохо на поле. Надеюсь, что с ним всё будет хорошо. В таких ситуациях футбол отходит на второй план, главное – это здоровье и безопасность», – передает слова футболиста Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.