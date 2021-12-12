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Тренер «Нью-Йорк Сити» сдержал обещание и разделся на поле после победы в чемпионате MLS

Тренер «Нью-Йорк Сити» сдержал обещание и разделся на поле после победы в чемпионате MLS
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В финальном матче чемпионата MLS «Нью-Йорк Сити» обыграл «Портленд». Встреча, прошедшая 11 декабря на стадионе «Провиденс Парк» в Портленде (Орегон, США), завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1, 4:2 — по пенальти).

После матча главный тренер «Нью-Йорк Сити» Ронни Дейла разделся до трусов на поле, отмечая успех команды. Таким образом норвежский специалист выполнил обещание, которое дал ещё перед стартом сезона 2020 года. Тогда Дейла пообещал, что разденется, если поможет «Нью-Йорк Сити» стать чемпионом MLS. Аналогичное обещание Дейла давал болельщикам клуба «Стрёмсгодсет» — специалист обещал раздеться, если клуб избежит вылета из чемпионата Норвегии.

Видео можно посмотреть на странице MLS в «Твиттере».

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