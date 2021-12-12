Быстров: «Зениту» всегда в концовочке забивают. Уже в Лиге чемпионов видели

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).

«Это психология и ментальность. Один забили, всё удачно, вышли на второй. Надо контратаковать, заставлять нервничать, но Зениту всегда в концовочке забивают: один, два, но забивают. Мы это уже в Лиге чемпионов видели

Одно очко для «Динамо» – это хорошо. Хотя они должны быть более наглыми, злыми и дома играть на победу», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).