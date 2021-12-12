Силкин — о ничьей с «Зенитом»: молодёжи «Динамо» не хватает опыта — команде нужно усиление

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничейный результат сине-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«В первом тайме «Динамо» играло хуже «Зенита», а во втором — лучше, поэтому ничья — самый закономерный результат. Начали играть чересчур осторожно и не смогли показать свою игру. С кем бы «Динамо» ни играло, игроки всегда находят в себе силы, борются до конца — это их козырь и большой плюс для команды. Пока у «Динамо» молодая команда, молодёжи не хватает опыта — нужно усиливаться.



Сейчас прошло 18 туров чемпионата, «Динамо» заслуженно занимает второе место. Единственный минус, что не со всеми командами, которые находятся вверху турнирной таблицы, удалось сыграть удачно, поэтому сейчас команда находится на втором месте. Эту часть чемпионата команда прошла хорошо. Есть ещё 12 туров — неизвестно, в каком состоянии начнут, как закончат», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.