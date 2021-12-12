Скопинцев: «Зенит» вон с «Челси» играл, о чём говорить? Ничья в пользу «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал ничейный результат сине-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Первый тайм плохой – это наша тенденция, когда ужалят, тогда включаем обороты. По первому тайму «Зенит» заслуживал победу, во втором – мы. Это больше ментальная проблема, каждый не хотел брать ответственность на себя. Шварц в перерыве сказал, чтобы мы получали удовольствие от футбола.

У «Зенита» такая обойма, что каждый может каждого подменить.

Эта ничья в пользу «Динамо». Оставляем два очка разницы, весной будем сильнее и можем достать первое место.

У нас очень-очень молодая команда, где-то опыта не хватает. «Зенит» с «Челси» вон играл, о чём говорить», — сказал Скопинцев в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).