«Бавария» может подписать Усмана Дембеле, если Кингсли Коман не продлит контракт с клубом

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах игрока заинтересована «Бавария», сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, мюнхенцы рассматривают Дембеле в качестве замены Кингсли Коману, если он не продлит контракт с «Баварией». Действующее соглашение Комана с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в двух матчах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:
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