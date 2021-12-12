«Бавария» может подписать Усмана Дембеле, если Кингсли Коман не продлит контракт с клубом

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах игрока заинтересована «Бавария», сообщает в «Твиттере» журналист Кристиан Фальк.



По информации источника, мюнхенцы рассматривают Дембеле в качестве замены Кингсли Коману, если он не продлит контракт с «Баварией». Действующее соглашение Комана с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры нападающий принял участие в двух матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:

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