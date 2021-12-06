«Барса» сделала Дембеле последнее предложение по контракту. Зарплата — € 11 млн в год

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры о продлении контракта с нападающим Усманом Дембеле, сообщает в «Твиттере» журналист Жерар Ромеро.
По информации источника, на этой неделе руководство каталонского клуба встретится с агентом футболиста Муссой Сиссоко. «Барселона» сделает последнее предложение по новому контракту. Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года.
По предложенному сине-гранатовыми договору, Дембеле будет зарабатывать € 11 млн в год до вычета налогов и без учёта бонусов. После вычета налоговых отчислений, Усман будет получать € 7,5 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет сохранить игрока, но существует большая разница между тем, что клуб готов платить Дембеле по новому контракту, и тем, что хочет получать сам футболист. «Барселона» хотела бы построить выплаты на основе бонусов, французский игрок планирует получать фиксированную зарплату.
Видеообзор матча 16-го тура Примеры «Барселона» — «Бетис»:
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