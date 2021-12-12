«Ахмат» — первая команда РПЛ с 2017 года, забившая три пенальти в матче лиги

Грозненский «Ахмат» обыграл «Химки» (4:1) в матче 18-го тура РПЛ. Команда Андрея Талалаева реализовала три пенальти в игре, став первым коллективом в лиге с 2017 года, которой покорилась такая цифра. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



Предыдущей командой, которая забивала три пенальти в РПЛ в одном матче, был махачкалинский «Анжи» в игре с «Томью» в 2017 году. Тогда все три удара реализовал Арсен Хубулов.



У «Ахмата» дублем с пенальти отличился Артём Тимофеев, ещё один 11-метровый реализовал Мохамед Конате. «Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице российского чемпионата.



В первом туре РПЛ после зимней паузы подопечные Талалаева встретятся с «Уфой». Матч состоится 27 февраля.

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