Воронин рассказал, в каком случае «Динамо» станет чемпионом

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался об игре команды в первой половине нынешнего сезона РПЛ.
«Если «Динамо» не сбавит, пройдёт вторую половину в таком же ключе, в таком же темпе, то мы будем чемпионами. Добавлять надо всегда, но если мы будем играть так, как и играли, и возьмём столько же очков, то мы будем первыми. Все будут терять очки, и мы тоже будем — дай бог, чтобы нет. Помните, был год, когда ЦСКА выиграл 11 матчей из 11 на втором отрезке и обошёл «Локомотив», который был на очков 10 впереди. Всё может быть. Пока пройдено только полпути. Проделана хорошая работа, но радоваться тут нечему — всё впереди. Предстоит тяжёлая работа на сборах, подготовка», — приводит слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 12 декабря 2021
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