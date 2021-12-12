Гол Алексея Миранчука — в видеообзоре матча «Верона» — «Аталанта»

«Аталанта» одержала победу над «Вероной» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт в матче на 22-й минуте открыл аргентинский форвард Джованни Симеоне, ему ассистировал защитник Марко Фараони. На 37-й минуте российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Джузеппе Пеццелла. Миранчук отличился своим первым голом в текущем сезоне.
В середине второго тайма Тён Копмейнерс вывел «Аталанту» вперёд. Этот гол и принёс команде Джан Пьеро Гасперини победу.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча «Верона» — «Аталанта»:
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Запись можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
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