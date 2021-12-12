Глава «Уфы»: хочу поздравить судью с победой «Локомотива», потому что он сделал результат

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов остался недоволен работой судейской бригады во главе с Артёмом Любимовым на матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).
«Хочу поздравить главного арбитра с победой «Локомотива», потому что он сделал этот результат. Вся страна видела, что Баринова нужно было выгонять с поля. Соответственно, не видел только он. Видимо, это просто ошибка, поскольку сейчас мы не можем говорить по-другому, может, меня даже и оштрафуют. Ошибка настолько вопиющая, не понимаю, если я всё видел в телевизоре, а он, находясь на поле, нет. Понятно, что VAR не смотрит жёлтые и вторые жёлтые, но это всё очень удручает.
Насмарку плоды работы футболистов, тренерского штаба, администраторов команды. Я просто потрясён результатом, потому что играли мы лучше «Локомотива» сегодня. Что касается протеста, то соберёмся, обсудим, но, по-моему, тут всё очевидно», — приводит слова Мурзагулова «Спорт-экспресс».
- 12 декабря 2021
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