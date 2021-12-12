Антон Миранчук: гол брата видел, он красавец! Справился на отлично

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук отреагировал на выступление своего брата Алексея в матче 17-го тура Серии А «Верона» — «Аталанта» (1:2).
Алексей Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» впервые за 85 дней и помог добыть три очка, забив первый гол в нынешнем сезоне.
«Матч брата видел, первый тайм дома, второй — в машине. Лёша — красавец, видел гол! Тяжело психологически, когда столько не играешь, выходить с первых минут. Справился на отлично, провёл хороший матч, переживаю за него. Надеюсь, это точка отправления.
Надо ли ему уходить? Я не Лёша — я Антон. Надеюсь, что к сборам буду в общей группе. Возможно, сегодня у «Локо» тоже точка отправления», — передаёт слова Антона Миранчука корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 12 декабря 2021
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