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Смолов: не увижу журналистов до февраля? Слава богу

Смолов: не увижу журналистов до февраля? Слава богу
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о своём отношении к журналистам после игры 18-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).

— Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...
— Слава богу.
— Можешь сказать пару слов по первой части сезона?
— Нет.
— Почему?
— А что говорить про это?
— Надо подвести итоги, наверное.
— Да нечего подводить итоги. Подведём после 30-го тура.
— Как игра? Вы не побеждали с октября.
— Бывало и лучше, — рассказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

31-летний Смолов в 15 матчах РПЛ нынешнего сезона забил семь голов. Последний раз форвард отличался в игре 11-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2). Контракт футболиста истекает летом 2022 года.

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