Смолов: не увижу журналистов до февраля? Слава богу

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов высказался о своём отношении к журналистам после игры 18-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).



— Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...

— Слава богу.

— Можешь сказать пару слов по первой части сезона?

— Нет.

— Почему?

— А что говорить про это?

— Надо подвести итоги, наверное.

— Да нечего подводить итоги. Подведём после 30-го тура.

— Как игра? Вы не побеждали с октября.

— Бывало и лучше, — рассказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



31-летний Смолов в 15 матчах РПЛ нынешнего сезона забил семь голов. Последний раз форвард отличался в игре 11-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2). Контракт футболиста истекает летом 2022 года.