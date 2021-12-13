Фанаты «Барселоны» высказали претензии в адрес Лапорты после игры с «Осасуной»

В рамках 17-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде играла с «Осасуной». Встреча закончилась со счётом 2:2, «Барселона» упустила победу, пропустив второй мяч на 86-й минуте.
После игры группа болельщиков каталонского клуба обрушилась с критикой на президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Фанаты выразили недовольство результатами команды, некоторые из них оскорбляли президента клуба, сообщает Sport.es.
Лапорта постарался ответить на претензии болельщиков, а спустя несколько минут сел в машину и покинул стадион «Эль-Садар».
В последних трёх матчах «Барселона» не одержала ни одной победы. Команда вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате идёт на 8-м месте, набрав 24 очка в 16 матчах. В ближайшем туре Примеры каталонцы примут «Эльче», встреча состоится 18 декабря.
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