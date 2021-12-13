Пол Мерсон назвал форварда, которого нужно купить «Арсеналу»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон выразил уверенность, что «канонирам» стоит приобрести 24-летнего форварда «Эвертона» и сборной Англии Доминика Калверт-Льюина.

«Арсеналу» нужно взять и купить Калверт-Льюина. За него стоит предложить большие деньги. «Арсеналу» нужен такой сильный нападающий», — сказал Мерсон в эфире Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Калверт-Льюин провёл 3 матча и забил 3 гола. «Арсенал» после 16 матчей занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков. «Эвертон» (18) идёт 14-м.

Видео гола Доминика Калверт-Льюина в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион»

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