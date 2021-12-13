Слуцкий рассказал, как относится к решению Карпина не вызывать Дзюбу в сборную

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение наставника сборной России Валерия Карпина не вызывать в команду нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.



«Если Карпин видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определённых модельных характеристик, то тренер делает всё правильно. Если Дзюба как модель может использоваться в каких-то схемах… Тут мы уже не можем говорить, правильно это или нет. Это просто факт. И он выстраивает свою игровую модель без большого форварда, который хорошо играет спиной, в недодаче, в подыгрыш, но не такого подвижного, как условный Федя Смолов», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.



33-летний Дзюба последний раз играл в составе сборной России на чемпионате Европы — 2020.

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