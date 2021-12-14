«Зенит» может купить 20-летнего форварда «Интернасьоналя»

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Интернасьонала» Юри Альберто, сообщает UOL.

По данным источника, клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за футболиста около € 14 млн. Также в контракте могут быть прописаны бонусы в размере € 3-4 млн в случае достижения определённых целей.

Также, за 20-летним форвардом следят ряд клубов АПЛ, которые начали вести с ним переговоры в декабре.

В прошлом сезоне бразильской Серии A Альберто принял участие в 33 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды. Также на его счету 3 матча в 7 играх в рамках Кубка Либертадорес. «Альберто» выступает за «Интернасьональ» с 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.