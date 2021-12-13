«Зениту» конец? В Лиге Европы нашей команде попался мощнейший соперник

Жеребьёвка Лиги Европы состоялась. В стыковых матчах (по сути, 1/16 финала) «Зенит» сыграет с «Бетисом». Звучит не так грозно, как условный «Наполи». Но на самом деле жребий жёсткий. Сейчас объясним почему.

«Бетис» — один из лидеров чемпионата Испании

У «Бетиса» в этом сезоне всё замечательно. Команда уверенно идёт на третьем месте в таблице Примеры. Ниже — действующий чемпион «Атлетико» и «Барселона» (хоть и кризисная). Выше — соседи из «Севильи» и мощный мадридский «Реал». В 17 матчах «Бетис» одержал 10 побед, трижды сыграл вничью и четырежды проиграл. И набрал 33 очка. Мощно. Меньше впечатляет разве что количество пропущенных мячей — 18. Зато забила команда уже 30 голов (больше только у «Реала»).



Яркий хайлайт — выездная победа над «Барселоной» в начале декабря. Для Хави это было первое поражение на посту главного тренера каталонцев. А решил всё издевательский гол в концовке.

В Лигу Европы «Бетис» попал благодаря шестому месту в прошлом сезоне. Тогда команда была менее стабильной и более весёлой — чего стоит соотношение мячей 50:50. Отставание от зоны Лиги чемпионов получилось огромным, зато удалось опередить крепкий «Вильярреал».



В групповом этапе турнира «Бетис» не сильно напрягался, но всё же занял второе место. Борьбу за выход в 1/8 финала испанцы вчистую проиграли «Байеру» (в Германии было 0:4) и чуть не отдали место в плей-офф «Селтику». Но тащить на двух фронтах «Бетису» было бы сложно, так что на фоне выступления в чемпионате этот результат выглядит логично.

Тренер далеко не ноунейм. Состав тоже в порядке

Теперь о том, кто тренирует «Бетис». Это Мануэль Пеллегрини. Да, тот самый чилийский старик, у которого за спиной работа в таких клубах, как «Вильярреал», «Реал», «Малага» (тогда ещё богатая), «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Пеллегрини тренирует с 1988-го, а в сентябре ему стукнуло уже 68 лет. Настоящая легенда.



С еврокубками Пеллегрини отлично знаком. Его сенсационный «Вильярреал» в 2006-м чуть не запрыгнул в финал Лиги чемпионов, а спустя 10 лет Мануэль вновь дошёл до полуфинала с «Манчестер Сити». Для английского клуба это был лучший результат в главном еврокубке. Даже Хосепу Гвардиоле понадобилось пять лет, чтобы выступить удачнее.

С составом у «Бетиса» тоже всё отлично. В команде полно знакомых имён: Марк Бартра, Эктор Бельерин, Андрес Гуардадо, Серхио Каналес, Вильям Карвалью, Виллиан Жозе, Кристиан Тельо, Набиль Фекир. Даже 40-летний Хоакин всё ещё на месте.



Кстати, у «Бетиса» есть пересечение с «Зенитом». Осенью сообщалось, что испанский клуб претендует на Сердара Азмуна, но история заглохла. Судя по последним новостям, иранский форвард если и уйдёт из команды, то в «Лион».

Всё решится в Испании

Ещё один аргумент в пользу «Бетиса». Первый матч «Зенит» проведёт дома, а это значит, что судьба путёвки в 1/8 финала решится в Испании. В Санкт-Петербурге команды сыграют 17 февраля, а в Севилье — 24 февраля. Будет жарко. Но очень сложно – играть надо с одной из лучших команд топ-чемпионата.

Кстати, если «Зенит» всё же пройдёт «Бетис», то в 1/8 финала сыграет с одним из победителей групп. А это «Спартак», «Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Црвена Звезда», «Галатасарай», «Байер» и «Вест Хэм». Кто именно будет соперником, решит жеребьёвка 25 февраля.