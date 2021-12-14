Индзаги — о встрече «Интера» с «Ливерпулем»: вторая жеребьёвка ЛЧ была определённо хуже

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Итальянской команде на этой стадии турнира предстоит встретиться с «Ливерпулем».



«Результат первой жеребьёвки был не самым лучшим для нас, но повторная жеребьёвка определённо была хуже. Мы подумаем об этом в феврале. Сделаем всё возможное», — приводит слова Индзаги Football Italia.



Напомним, при первой жеребьёвке «Интеру» достался амстердамский «Аякс». Позже результаты жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз.