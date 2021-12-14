«Сент-Этьен» заплатил Пюэлю компенсацию в размере € 1,8 млн
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Руководство французского «Сент-Этьена» договорилось о расторжении контракта с главным тренером Клодом Пюэлем. В качестве компенсации специалист получит € 1,8 млн. Об этом сообщает L'Equipe.
Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт. Клод Пюэль возглавил команду в октябре 2019 года. В сезоне-2019/2020 под его руководством «Сент-Этьен» вышел в финал Кубка Франции, где проиграл «Пари Сен-Жермен» (0:1). «Сент-Этьен» занимает последнее место в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 12 очков в 18 матчах.
Пюэль ранее работал главным тренером «Монако», «Лиона», «Лилля», «Ниццы», «Саутгемптона» и «Лестера». Всю игровую карьеру 60-летний специалист провёл в «Монако».
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