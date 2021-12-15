«Потеряли имя, но содержание осталось прежним». «Локомотив» — об уходе Рангника в «МЮ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн и руководитель по спорту и развитию Ларс Корнетка прокомментировали уход из московского клуба Ральфа Рангника на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Ральф был главой всего проекта, нашим боссом. Теперь его полномочия разделились между нами. Ларс отвечает за обучение наших тренеров, анализ игры, он главный проводник нашей философии. Я, как спортивный директор, отвечаю за контракты и переговоры с игроками», — сказал Томас Цорн журналистам.



«Я работаю с Ральфом 15 лет, знаю, какую мощь даёт его имя. Но один он бы ничего не смог сделать — рядом всегда была отличная команда. Он окружал себя специалистами, которым давал задания, они решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушло. Мы, может, потеряли имя, но содержание осталось прежним.

Всегда непросто приглашать талантливых и перспективных футболистов, даже с Ральфом. Но наша сила убеждения, качество, то значение, которая имеет эмблема «Локо» и Москва никуда не делись», — добавил Корнетка.

Рангник одержал вторую сухую победу с «Манчестер Юнайтед». Видео победы над «Норвичем» доступно на «Чемпионате».

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